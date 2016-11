Columbo - Blutroter Staub ("A Matter of Honor")

Der Stierkämpfer Luis Montoya ist eine lebende Legende. Sein Mut ist überall bekannt. Luis` langjähriger Freund Hector hat den großen Matador in einer schwachen Stunde ertappt, als Luis schreckerstarrt vor einem wilden Bullen stand. Hector will die Ranch verlassen, doch dazu kommt es nicht mehr. Er wird vom Stier totgetrampelt. Columbo stößt bald auf Ungereimtheiten in dem angeblichen Unfall.