Seitenblicke

Im Studio 2 am Küniglberg in Wien wurden die neuen ORF Landkrimis aus Tirol, Salzburg, Südtirol und Wien präsentiert, die im Dezember ausgestrahlt werden.

*Fotoshooting mit Franziska Knuppe

Spitzenfrau in ebensolcher Mode. Das deutsche Topmodel Franziska Knuppe wurde extra nach Wien eingeflogen. Für das Covershooting der neuesten Ausgabe "STYLE UP YOUR LIFE".