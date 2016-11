Land und Leute

Dieses Mal in Land und Leute: "Land und Leute Favorit“ Runde zwei – zur Wahl stehen ein Rübenbauer aus Osttirol und ein Ökostraßenprojekt in Niederösterreich. Wir zeigen burgenländische Weine mit Potential und Köstliches von der Pöllauer Hirschbirne. In Tirol besuchen wir einen Landwirten, der seinen Betrieb besonders energieeffizient führt.

Die Wahl zum „Land und Leute-Favorit 2016“ geht weiter, auch diesmal werden im TV-Magazin zwei Kandidaten vorgestellt. Die Zuseher können abstimmen, wer von ihnen auf dem Weg zum Publikumsliebling in die nächste Runde kommt: Entweder Kandidat 1: der Rübenbauer aus Osttirol oder Kandidat 2: das Ökostraßenprojekt in Niederösterreich Abstimmen kann man direkt nach der Sendung unter der Telefonnummer 0800 312 313 Wir haben bis 18 Uhr zehn Leitungen für Sie geöffnet.

Kandidat 2: Das Öko-Straßenprojekt in Niederösterreich.

In der Marktgemeinde Ober-Grafendorf geht mit einer Öko-Straße neue Wege in Sachen Klimaschutz. Regenwasser wird in versickerungsfähige Beete geleitet und so effizient genützt, bestehende Wasserabflusssysteme werden entlastet und die Umwelt geschont.



Kontakt:

Marktgemeinde Ober-Grafendorf

DI Gerhard Gruber

Bauamt/Energie

Hauptplatz 2

3200 Ober-Grafendorf

Tel.: 02747/2313-0