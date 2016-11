Eco

mit folgenden Themen

Zinsen im Keller: wer aller davon profitiert

Geld verdienen durch Schulden: Was einst undenkbar war, ist Realität. Seitdem die Europäische Zentralbank den Leitzins auf null gesenkt hat, zahlen Kreditnehmer so niedrige Zinsen wie noch nie. Bei 5-jährigen österreichische Staatsanleihen zahlen die Sparer schon jetzt dafür, dass sie dem Staat ihr Geld borgen dürfen. Doch es gibt auch Gewinner: In Österreich sind es vor allem die verschuldeten Gemeinden. In Krems in Niederösterreich zahlt man für manche Schulden bereits null Euro Zinsen. Und auch die Bundesländer können sich über die niedrigen Zinsen freuen, denn ihre Schuldenstände schmelzen dahin. ECO zeigt, was die Niedrigzinsphase für heimische Sparer, Kreditnehmer und die Wirtschaft bedeuten. Bericht: Johannes Ruprecht

Warmer Winter: Klimawandel verkürzt Saison

Am 7. November steht die nächste Klimakonferenz in Marrakesch an. Österreichs Wirtschaft spürt die Auswirkungen des Klimawandels schon länger. Vor allem in den alpinen Tourismusregionen. Laut einer Schweizer Studie verkürzt sich die Wintersaison um 37 Tage. ECO hat in Tirol nachgefragt. Was tun Seilbahnbetreiber und Hoteliers, um möglichst wenige Gäste zu verlieren? Experten haben errechnet, dass uns die Klimaschäden schon jetzt rund eine Milliarde Euro pro Jahr kosten. Trotzdem reagiert Österreich nur langsam mit Gegenmaßnahmen. Dazu kommt: In Bezug auf Umweltschutz ist Österreich längst nicht mehr das Vorzeigeland, das es einmal war. Bericht: Sabina Riedl und Werner Jambor

Bauernhof 4.0: wie die digitale Revolution die Landwirtschaft verändert

Automaten melken Kühe, Drohnen überwachen Weiden und der Traktor fährt bald ohne Bauer: die digitale Revolution wird auch die Landwirtschaft verändern. So könnte in Zukunft eine Smart-Phone-App den Bauernhof mitverwalten. Und der Bauer könnte sich zum Beispiel per Handy wecken lassen, wenn ein Kalb geboren wird. Auch die Ernte soll ertragreicher werden durch kluges Mähen. „Big Data“, also die Verarbeitung großer Datenmengen, soll die Arbeitsprozesse effizienter zu machen. Wie wird die digitale Revolution das Leben zwischen Hof und Stall verändern? Und kommt nach der „Industrie 4.0“ nun auch der „Bauernhof 4.0“?

Bericht: Hans Wu

Eco-Redaktionsleitung: Hans Tesch Die Redaktion:

Bettina Fink

Hans Hrabal

Günther Kogler

Christina Kronaus

Emanuel Liedl

Katinka Nowotny

Sabina Riedl

Bernadette Ritter

Johannes Ruprecht

Sonja Titz

Hans Wu