Klimaschutzpreis 2016

Die VBV Vorsorgekasse ist unser viertes nominiertes Projekt für den österreichischen Klimaschutzpreis in der Kategorie "Betriebe":

Seit dem Jahr 2003 gilt in Österreich das Gesetzt, wonach Arbeitgeber für die Abfertigung ihrer Dienstnehmer regelmäßig Beiträge einzahlen, sozusagen ansparen müssen. Dieses Geld bekommen und verwalten die sogenannten Vorsorgekassen. Neun Milliarden Euro liegen derzeit bei ihnen, für Betriebspensionen etwa und eben für Abfertigungsansprüche. Und die sollten natürlich möglichst gewinnbringend angelegt werden. Und - im Falle der größten in Österreich, der VBV-Vorsorgekasse auch so nachhaltig wie möglich. So wird zum Beispiel überwiegend in klimafreundliche Projekte investiert und nicht mehr in Anlageformen, die Klimasünder "im Paket" haben. Ernst Schwarz über eine Vorsorgekasse, die beispielgebend ist.



