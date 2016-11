Kukuruz erobert Europa

Die zweite und letzte Folge der zweiteiligen „Universum History“-Serie „Der geheime Kontinent – Amerika vor Kolumbus“ von Cristina Trebbi erzählt eine bekannte Geschichte aus einem völlig neuen Blickwinkel. Die Produktion, die mit der Expertise zahlreicher renommierter Wissenschafter aufwarten kann, zeigt, wie sich das Leben der Menschen in Nord- und Südamerika durch die Ankunft der Seefahrer aus Europa grundlegend verändert hatte – und wie Europa in letzter Konsequenz davon profitierte.



Dazu hat etwa eine Knolle aus den Anden beigetragen: die Kartoffel. Sie sichert den Massen in Europa das Überleben, auch Tomaten und Paprika bereichern den Speiseplan. Die Siedler, die sich in der sogenannten Neuen Welt niederlassen, bringen aus Europa wiederum Getreide, Äpfel und Kirschen mit. Und dank der europäischen Honigbiene, die eine fleißige Bestäuberin ist, gedeihen die importierten Pflanzen auch prächtig. Zudem kultivieren die Ureinwohner Amerikas noch eine weitere Pflanze: die Maispflanze. Auch sie setzt sich später in Europa durch. Die Nahrungsmittel aus der Neuen Welt sind mit ein Grund für die Bevölkerungsexplosion im Europa der Neuzeit.