Die Barbara Karlich Show Was tun, wenn der Mann vergeben ist?

Wenn Frauen sich in einen Mann verlieben, der bereits gebunden ist, finden sie sich oft in einer besonders schwierigen Situation wieder. Von Außenstehenden meist unverstanden müssen sie sich mit der Frage auseinandersetzen, ob sie zu ihrer Liebe stehen sollen, auch wenn dadurch eine bestehende Beziehung zerstört wird.

hatte an ihrem dreißigsten Geburtstag ein einschneidendes Erlebnis. "Es war eine wirklich filmreife Szene. Ich bin aufgewacht und neben mir bewegte sich die Decke. Mein Mann und eine langjährige Freundin hatten neben mir Sex." Danach hat Angelina angefangen ihr Leben ohne Beschränkungen zu genießen. "Ich habe mich ausgelebt und über Partnerbörse auch zwei verheiratete Männer kennengelernt." Agenlina bereut ihre damalige Lebensphase nicht und erklärt: "Durch meinen Ex hatte ich das Gefühl, Liebe nicht verdient zu haben. Heute wurde ich die Finger von einem vergebenen Mann lassen."

Walter, 59, Geschäftsführer eines Kosmetiksalons aus Wien,

hat sehr jung geheiratet und ist als verheirateter Mann fremdgegangen, aber unter bestimmten Kriterien, wie er erzählt. "Ich unterscheide hier zwei Dinge ganz strikt: Entweder es reizt mich jemand sexuell, oder ich habe mich in jemanden verliebt. Ich war meiner Frau und Familie immer loyal, aber nicht treu. Den anderen Frauen habe ich nie was vorgemacht, klipp und klar gesagt, dass ich verheiratet bin. Gerade, wenn es in meiner Ehe kriselte, hielt ich mich aber von anderen Frauen fern, denn ich wollte meine Ehe nicht aufs Spiel setzen."