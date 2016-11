Zeit im Bild

Zahlreiche kurdische Oppositionspolitiker festgenommen - dazu eine Schaltung zu unserem Türkei-Korrespondenten / Kaum Reaktionen auf die Festnahmen in der Türkei aus der EU - dazu eine Schaltung nach Brüssel / Kompromiss bei der deutschen PKW-Maut zwischen EU und Deutschland / Nein der ÖVP zum Mindestsicherungsvorschlag der SPÖ / Ein Kühlturm auf dem Dach des Parlaments in Wien ist ausgebrannt / Durchschnittlich 1,68 Prozent mehr für die Metaller / 60 Jahre Brücke von Andau / Uraufführung der Oper „Liliom“ in München