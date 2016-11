STÖCKL.

Diesmal zu Gast im Nighttalk STÖCKL.: „Willkommen Österreich“-Moderator Dirk Stermann, der üblicherweise mit seinem Kollegen Christoph Grissemann und Brachialschmäh so manchen Gast ins Schwitzen bringt. Nun zeigt er mit seinem aktuellen Roman „Der Junge bekommt das Gute zuletzt“ auch ganz neue, ernsthafte Facetten von sich.



Elisabeth Waltz-Urbancic ist die Mutter des österreichischen Hollywood-Exports und Oscarpreisträger Christoph Waltz. Selbst blickt die 91-Jährige, die lange Alleinerzieherin von vier Kindern war, auf eine erfolgreiche Karriere als Bühnenbildnerin zurück. Wie meisterte sie ihr bewegtes Leben zwischen Kindern und Theater-, Film- und Fernsehsets?



Die Bühne ist auch das Zuhause der beiden niederösterreichischen Zauberkünstler Thommy Ten und Amélie van Tass. Sie sind Weltmeister der Mentalmagie und haben bei der US-Talenteshow "America's Got Talent" den unglaublichen zweiten Platz erobert. Nun treten sie als erstes europäisches Zauberduo am Broadway in NYC auf und geben in STÖCKL. Kostproben ihrer beeindruckenden Show.



Spannende Einblicke in die derzeit wohl nervenaufreibendste Polit-Show liefert Kommunikationsunternehmer und Netzwerker Josef Mantl. Als Wahlkampfhelfer von Hillary Clinton blickte er nicht nur hinter die Kulissen des amerikanischen Präsidentschaftswahlkampfes, sondern erlebte die demokratische Kandidatin auch persönlich.