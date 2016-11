ZIB 2

Die Verhandlungen für eine Reform der Mindestsicherung haben auch heute keine Einigung gebracht. Im Gegenteil. SPÖ-Sozialminister Alois Stöger setzt den Ländern bis kommenden Montag ein Ultimatum. Sollte es bis dahin kein Ja aller Bundesländer geben, stellt Stöger eine Einigung mit nur sieben Bundesländern in Aussicht. Der Vorschlag des Sozialministers sieht eine Deckelung bei 1.500 Euro vor, wie das auch die ÖVP will. Zudem sollen Flüchtlinge nur 520 Euro als Basisleistung erhalten und zusätzlich 317 Euro Integrationsbonus. Niederösterreich hält eine Zustimmung für eher unwahrscheinlich. Dazu live im Studio: Caritas-Präsident Michael Landau.

Der Austritt Großbritanniens aus der EU wird schwieriger als sich die Befürworter das erwartet haben. Der Brexit darf nicht ohne Zustimmung des Parlaments stattfinden - das hat ein Gericht in London heute entschieden. Premierministerin Theresa May wollte das Parlament eigentlich nicht damit befassen - und will gegen die Gerichtsentscheidung berufen.

Sollten die Umfragen stimmen, wird der Vorsprung von Hillary Clinton von Tag zu Tag weniger. Donald Trump ist daher weiter auf Stimmenfang in den umkämpften Bundesstaaten und versucht jetzt vor allem bei Frauen zu punkten. So touren eigene Wahlkampfteams mit dem Slogan „Frauen für Trump“ durch die Staaten. Teilweise sogar mit Erfolg.

Russischer Botschafter versucht Wogen zu gl├Ątten

Nach der gestrigen Kritik von Kreml-Chef Putin an der österreichischen Justiz, versucht der russische Botschafter in Österreich, Dmitry Lyubinski, offenbar die beginnenden Wogen zu glätten. In einem Interview mit der ZiB2 sagt Lyubinski, er sei sich nicht sicher, ob Putin überhaupt Österreich gemeint habe. Putin hatte in einem Interview über ein europäisches Land gelästert, in dem ein Flüchtling freigesprochen wurde, der einen Buben vergewaltigt habe.