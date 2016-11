Ein Wechselbad der Gefühle durchlebt Karin ( Mariele Millowitsch ), als sie nach Jahren der Entfremdung ihrer Tochter Steffi wieder begegnet. Steffi durchlebt selbst gerade eine Krise, ihr Ehemann Basti ( Simon Schwarz - "Vorstadtweiber") streckt seine Finger nach seiner sexy Sprechstundenhilfe aus, und der pubertierende Sohn Timo ist zum computerspielenden Frustfresser mutiert und droht in Kürze zu platzen. Karins Einzug verändert alles und jeden und bringt die wirklich wichtigen Dinge im Leben zum Vorschein. Berührendes Porträt einer schwierigen Mutter-Tochter-Beziehung. Mariele Millowitsch, Simon Schwarz und Mina Tander ziehen alle Register ihres Könnens, um mit enormer Leichtigkeit und viel trockenem Humor einen aufwühlenden Drahtseilakt zu meistern.

Inhalt

Gerne würde die patente Medizinerin Karin tauchen lernen. Das dafür benötigte ärztliche Attest glaubt sie, so gut wie in der Tasche zu haben. Der Schock ist daher groß, als im Zuge der Untersuchung ein inoperables Karzinom entdeckt wird. Maximal ein Jahr bleibt Karin noch Zeit, um ihre Angelegenheiten zu regeln und sich mit ihrer Tochter Steffi auszusöhnen. Mit dem festen Vorsatz vor Augen, das Feld nicht zu räumen, ehe sie und Steffi Klartext gesprochen haben, taucht Karin unangekündigt in Steffis Haus auf.



Koproduktion ZDF/ORF



DARSTELLER

Mariele Millowitsch (Karin Glaser)

Simon Schwarz (Basti Beermann)

Mina Tander (Steffi Beermann)

Erik Linnerud (Timo Beermann)

Simon Böer (Dr. Weisshaupt)

REGIE

Vivian Naefe

DREHBUCH

Stefan Kuhlmann

Murmel Clausen

KAMERA

Peter Döttling