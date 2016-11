Wer die Wahlkampagnen der US-Präsidentschaftskandidaten finanziell unterstützt, erhofft sich später im Weißen Haus einen Verbündeten bei der Durchsetzung seiner politischen Anliegen zu haben

Der Milliardär Trump gefällt sich in der Rolle dessen, der kraft des eigenen Kapitals auf keine Unterstützer angewiesen sei. Dennoch hat er, wie auch Hillary Clinton, Wahlkampfspenden in dreistelliger Millionenhöhe angenommen. Sowohl Trump als auch Clinton wurden etwa mit großen Summen von Investmentbankern der Wall-Street unterstützt. WELTjournal-Reporter Patrick Hafner analysiert, wer in dieser Wahl von wem mit Millionenspenden bedacht worden ist, was die Annahme solcher Gelder für die kommende Präsidentschaft ahnen lässt und wieviel die Stimme des Volkes unter solchen Umständen noch Wert ist.