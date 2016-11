heute konkret

Durch die Sendung f├╝hrt Claudia Reiterer

Immer wieder werden die Server von großen Unternehmen durch Hacker lahm gelegt. Mit Schadsoftware (Viren) infizierte Computer werden von den Hackern ferngesteuert und bombardieren auf Kommando die Zielserver – zum Beispiel Websites – mit sinnlosen Anfragen. Je nach Zahl der Anfragen können dabei auch Infrastrukturen mit großen Kapazitäten unter der Last zusammenbrechen. Mittlerweile sind auch schon viele Haushaltsgeräte mit dem Internet verbunden. In immer mehr Küchen stehen zum Beispiel Kühlschränke die ihren Inhalt kennen und bei Bedarf auch gleich eine Nachbestellung tätigen können. Auch diese Geräte hängen am Internet und können gehackt werden. Judith Langasch geht heute der Frage nach, wie sicher oder unsicher unsere vernetzte Welt ist.

Unsere Redaktion erhält viele Zuschriften mit Fragen unserer Seherinnen und Sehern. Immer wieder sind auch Fragen dabei, die nicht nur ein persönlicher Ärger sind, sondern auch mehrere unserer Zuseherinnen und Zuseher betreffen können. Marvin Wolf gibt heute Antwort.

Klimaschutzpreis 2016

Diese Woche stellt Ernst Schwarz wieder weitere nominierte für den Klimaschutzpreis 2016 in der Kategorie "Betriebe" vor.

Intelligente Konzepte sind gefragt, wenn es darum geht, leistbaren Wohnraum zu schaffen ohne Verzicht auf Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Komfort. In der Seestadt Aspern in Wien wurde in nur drei Monaten ein Studierendenheim auf einem Grundstück errichtet, das frühestens in fünf Jahren bebaut werden wird. Bei Bedarf können die um ein Atrium gruppierten zehn Holzboxen mit je vier Zimmern mehrmals abgebaut und anderswo wiederverwendet werden.