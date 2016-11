heute leben

Durch die Sendung führt Verena Scheitz

Boote einwintern

Der Herbst hatte heuer noch einige schöne Tage parat um den Neusiedler See zu genießen, doch mit November geht die Segelsaison zu Ende. Die Boote werden eingewintert es heißt See ade. Die Boote werden aus dem Wasser gehoben,sowie in Oggau geht es rund um den Neusiedler See ab ins Winterquartier.