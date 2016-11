Luxus und mehr Xenia Hausner

Für die Künstlerin Xenia Hausner stehen ihre Werke im Mittelpunkt ihres Lebens, ihre Bilder hängen in den namhaftesten Galerien der Welt und sind heiß begehrt. Sie steht täglich in ihrem Atelier, benötigt sie für ihre Bilder doch einige Zeit. Für sie ist es allerdings nicht wichtig, dass jeden Tag ein Bild fertig wird, ihr Luxus ist "ein Leben lang das zu machen, was einen am meisten interessiert!"