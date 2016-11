Alle sagen: I Love You ("Everyone Says I Love You")

Hochkarätig besetzte, charmant verführerische Komödie. Woody Allen steckt mit seiner New Yorker Familie im globalen Liebeschaos. In Venedig lernt er Traumfrau Julia Roberts kennen. In Paris findet der turbulent romantische Reigen sein emotional bombastisches Finale. Großartige Unterhaltung garantiert!



Der abwechselnd in New York und Paris lebende Schriftsteller Joe Berlin kann seit seiner Scheidung keine passende Frau finden. Seine Exfrau Steffi und ihr neuer Ehemann Bob stehen ihm als Partnerschaftsberater geduldig zur Verfügung. Bei einem Kurzurlaub in Venedig mit Tochter DJ trifft er seine Traumfrau, die Kunsthistorikerin Von. DJ kennt sie aus New York, da sie mit der Tochter von Vons Therapeutin befreundet ist. Und so beginnt ein romantischer Reigen, der in Paris, der Stadt der Liebe, zu Weihnachten seinen absoluten Höhepunkt findet.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch in DD 5.1 / englisch)