Zeit im Bild

Koalition einigt sich auf Minireform bei Gewerbeordnung / Arbeitslosigkeit wieder leicht angestiegen / Schiitische Milizen erobern mehr als 40 Dörfer um Mossul zurück, dazu eine Liveschaltung zu Karim El-Gawhary / Russland und Syrien kündigen weitere Feuerpause für Aleppo an / Kritik an Weisungsrat / Putin-Kritik an Österreich / „The Addams Family“ als Musical