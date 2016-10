"Mich kreuzen immer so Merkwürdigkeiten" , sagt der begnadete Geschichtenerzähler Heller an einer Stelle zu Stermann und stellt im Laufe des Spaziergangs fest, dass nicht wenige davon mit diesem Friedhof und den Menschen, die auf ihm begraben sind, zu tun haben. Es liegen viele besondere und berühmte Persönlichkeiten auf dem Hietzinger Friedhof. Manche davon, wie etwa Dr. Engelbert Dollfuß und Feldmarschall Conrad von Hötzendorf, haben Geschichte geschrieben. Andere, wie Otto Wagner, Franz Grillparzer, Gustav Klimt, Heinz Conrads oder Alban Berg haben auch Geschichte geschrieben: Architektur-, Literatur-, Kunst-, Fernseh- und Musikgeschichte.

André Heller wuchs in Hietzing auf. Als Bub war er häufig Ministrant bei Beerdigungen auf diesem Friedhof, und in seinem Leben, sowie dem Leben seiner Familie spiel(t)en viele Menschen, die dort zur letzten Ruhe gebettet wurden, eine große Rolle.



Auch deshalb ist Heller vertraut mit der Geschichte, vor allem aber mit den Geschichten vieler Persönlichkeiten, die dort eine "Erdkur" machen. Den Begriff hat der großartige Helmut Qualtinger geprägt, als er André Heller und Friedrich Torberg am Hietzinger Friedhof ungefragt in einen seiner legendären Practical Jokes verwickelte.