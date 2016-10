Weißblaue Geschichten Liebe geht durch den Magen/Kleider machen Leute

Während Betty noch davon überzeugt ist, dass sie eigentlich nur mit ein paar Kilo weniger richtig glücklich sein würde, lernt sie den Konditor Florian kennen, der das gar nicht so sieht und Betty wunderschön findet, so wie sie ist. Jetzt ist Betty zwischen Florian und ihrem bisherigen Lover hin- und hergerissen.



Ganz andere Sorgen plagen Lukas und Hanna. Die zwei waren gemeinsam in der Schule und begegnen sich nach Jahren wieder. Jetzt glaubt Lukas, dass Hanna längst erfolgreiche Anwältin ist und sie wiederum geht davon aus, dass Lukas als Fotograf um die Welt reist. Unvernünftigerweise lassen die beiden einander in diesem falschen Glauben und verpassen dabei im Taumel der frischen Verliebtheit fast den richtigen Moment, um mit der Wahrheit rauszurücken.