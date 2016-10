Aufgetischt in Mittelkärnten

„Aufgetischt in Mittelkärnten“ entdeckt Wirklichkeiten, in denen Individualität ganz vorne steht:

Sylvia und Monika Pötscher überwachen und verfrachten als Schaustellerinnen Kettenkarussell und Autodrom in die Welt der Jahrmarktsunterhaltung. Schon allein der Duft aus seinen Öfen (ver)führt in die Welt des Genussbäckers Harald Taupe. Er widersetzt sich dem Produktionsdruck und bäckt seinen eigenen Reindling im Ofen auf offener Straße. Südlich von St. Veit, im Flussbett der Görtschitz, schwemmt der Maler Erwin Klinzer Schicht für Schicht seine außergewöhnlichen Sandbilder.

Mut zum Risiko bewies Josef Habich, der für sein eigenes Bier die richtige Quelle in der Wimitz, dem Tal der Gesetzlosen, gefunden hat.



„Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel“. Dieses Zitat von Paul Watzlawick kennen die Bürger von Friesach nur zu gut. Seit Jahren wird in der ältesten Stadt Kärntens, begleitet von der Universität Klagenfurt, an einem historischen Burgbau gehämmert und geklopft. Der ehemalige Bürgermeister und Bahnangestellte Max Koschitz dirigiert jetzt als „Fürst“ alle mittelalterlichen Angelegenheiten.