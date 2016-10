Das Ding mit dem Ing

In jedem Ding steckt ein Ing" so lautet ein beliebtes Bonmot unter Technikerinnen. Und es steckt auch wirklich hinter jedem Ding, das wir im Alltag benutzen, technisches Know How. Ob es sich um Trinkwasser, Licht, Heizung oder Müll handelt: es sind Ziviltechnikerinnen, die im Hintergrund dafür sorgen, dass das Leben in Wien reibungslos abläuft. Die "Crème de la Crème" sind dabei "Ingenieurkonsulenten". Sie sind "technische Notare", die besonders viel Verantwortung übernehmen und Gutachten erstellen, auf die man - im wahrsten Sinn des Wortes - bauen kann.

Margarita Pribyl begleitet einige dieser "unsichtbaren Helfer" bei ihrer täglichen Arbeit und der spannenden Suche nach innovativen Lösungen, die uns Wienerinnen das tägliche Leben erleichtern. Eine Dokumentation von Margarita Pribyl für das Landesstudio Wien