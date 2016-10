In zwei Teilen:

Die schwere Arbeit auf ihrer heißgeliebten Apfelfarm greift das Herz der zweifachen Mutter Elizabeth Lancaster an. Nur eine Herztransplantation kann sie noch retten. Obwohl die Operation gut verläuft, gerät Elizabeth in einen Strudel der Gefühle. Romantik-Perle mit herausragendem internationalen Cast.

Inhalt

Eigentlich sollte Elizabeth vor Freude tanzen: Erfolgreich bringt sie eine Herztransplantation hinter sich. Doch das Trauma der Nahtoderfahrung und die Gewissheit, ein fremdes Herz in sich zu tragen, lasten schwer auf ihr. Auch Andrew Shaw, der Witwer der Organspenderin, kommt mit der neuen Situation nicht zurecht. Mehr und mehr fühlt sich Elizabeth zu ihm hingezogen, während die Distanz zu ihrem Mann Duncan unaufhaltsam wächst. Kampflos will Duncan seine große Liebe aber nicht aufgeben.



Koproduktion Tele-München/ORF



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/deutsch)