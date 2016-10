Vals

Vals, ein abgeschlossenes Tal in Nordtirol, 1944/45.



Eine junge selbstbewusste Frau, Rosa, kann sich ein Leben außerhalb des Tales nicht vorstellen, denn hier sieht sie ihr Glück. Naturkatastrophen, Verrat und die Auswirkungen des 2. Weltkriegs stellen genau jenes Glück in Frage. Die Kräfte des Tales scheinen sich gegen sie zu wenden...



Hergestellt in Zusammenarbeit mit dem ORF Film/Fernseh-Abkommen