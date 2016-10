In memoriam Manfred Krug:

In ihrem letzten Fall müssen die Kommissare Stoever und Brockmöller den rätselhaften Mord an einem Kollegen aufklären.



Helmut Weckwört liegt erschossen in einem Straßengraben. Stoever und Brockmöller überprüfen zunächst die letzten Fälle, die Weckwört bearbeitet hat.



Dabei stoßen sie auf eine anonyme Anzeige bei einer Firma für Seekarten. Die Ermittlungen führen auf die Hamburger Inseln Neuwerk und Scharhörn, wo ein gutgehütetes Geheimnis den Schlüssel zu Weckwörts Ermordung liefert.