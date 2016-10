heute konkret

Durch die Sendung führt Claudia Reiterer

Kanadas Premier Justin Trudeau und die Spitzenvertreter der EU haben das umstrittene Freihandelsabkommen Ceta gestern unterschrieben. Nun muss das Europaparlament zustimmen. Dieses Handelsabkommen soll Vorteile für alle bringen - für Konsumenten, für Klein- und Mittelbetriebe und für Unternehmer. Benedict Feichter hört sich heute um, was CETA für Konsumentinnen und Konsumenten in Österreich bedeuten könnte.

1000 Euro für die Verlängerung des Benützungsrechtes eines Grabes am Waldfriedhof Schwechat. So viel musste ein Niederösterreicher plötzlich zahlen. Das ist eine Preissteigerung um das Dreifache. Warum und wieso, das hat Patricia Aradi recherchiert.

Immer mehr Menschen speichern ihre Daten oder Fotos auf Facebook und Co. Doch was passiert eigentlich damit nach dem Tod eines Users? Wie "beerdigt" man das Facebook-Account eines Toten? Jetzt gibt es dafür einen neuen Service, der alle Formalitäten erledigt. Markus Waibel verrät die Details.

Klimaschutzpreis 2016

Diese Woche stellt Ernst Schwarz wieder weitere nominierte für den Klimaschutzpreis 2016 in der Kategorie "Betriebe" vor.

Den Anfang macht ein Grazer Betrieb. Baumeister Leitner hat sich in den letzten 15 Jahren immer mehr dem Thema Nachhaltigkeit verpflichtet. Ambitionierte Sanierungen von Gebäuden mit großem Energieverbrauch und die Erhaltung alter Bausubstanz in zentralen Lagen stehen dabei im Mittelpunkt.