Bewusst gesund - Das Magazin

*Gefährliche Masern – nur die Impfung kann schützen

*Flotte Sohle – wieder richtig Gehen lernen

Gefährliche Masern – nur die Impfung kann schützen Experten warnen vor Masern. Derzeit nimmt die Zahl der Neuansteckung auch in Österreich zu. Ein Grund für dieses Wiederaufflammen einer längst besiegt geglaubten gefährlichen Kinderkrankheit liegt in der Impfmüdigkeit der Bevölkerung; deshalb ist auch ein ausreichender Schutz nicht mehr gewährleistet. Bevor 1963 die Impfung eingeführt wurde, starben auch in Europa jedes Jahr tausende Menschen bei Masern-Epidemien. Aber auch heute gibt es noch Maserntote, vor allem Kinder, die an der Spätkomplikation SSPE (Subakute Sklerosierende Panenzephalitis) erkranken. Dabei schädigt das Masernvirus die Nervenzellen des Gehirns irreversibel. Am Beginn ist das Bewegungszentrum betroffen, die Kinder erleiden plötzliche motorische Ausfälle und fallen unvermittelt zu Boden. Schon nach wenigen Monaten ist das Gehirn der erkrankten Kinder weitgehend zerstört. Die SSPE tritt durchschnittlich sieben Jahre nach einer Maserninfektion auf und verläuft immer tödlich. Besonders gefährdet sind Säuglinge, die noch nicht geimpft sind, sowie immungeschwächte Personen und ältere Menschen.



Gestaltung: Christian Kugler

Studiogast: Univ.Prof.in Dr.in Ursula Wiedermann –Schmidt

Immunologin



Institut f. Immunologie / Medizinische Universität Wien

Flotte Sohle – wieder richtig Gehen lernen Monika Felbab erhielt 2006 die Diagnose Multiple Sklerose; das ist eine neurologische Autoimmunerkrankung, durch die oftmals die Betroffenen auch in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt sind. Bei der Wienerin ist das linke Bein betroffen, das sie nicht mehr wirklich steuern kann. Dadurch ist ihr Gangbild extrem eingeschränkt, aber das nimmt die 44-jährige nicht so hin. Sie macht Physiotherapie, Ergotherapie, geht schwimmen und macht jeden Tag zu Hause spezielle Übungen um die Muskulatur im Bein zu kräftigen.

Nun hat sie von einem neuen Forschungsprojekt an der FH St. Pölten gehört und wurde eingeladen eine neue Erfindung, die ihr zu einem verbesserten Gangbild verhelfen soll, auszuprobieren.

Das soll mit Hilfe einer speziellen Sohle funktionieren, die je nach Gangbild durch Geräusche und Töne eine Rückmeldung gibt, wie man das Bein belastet. Dadurch können Patienten unabhängig trainieren.



Gestaltung: Steffi Hawlik