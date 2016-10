Thema

- Horrorclowns und Halloween - die Lust an der Angst - Muslimische Jugendliche – gefährlich oder gefährdet? - Berufsumstieg zur Lebensmitte - bei Halbzeit alles anders - Palliativmedizin - Sterben in Würde

Warum empfinden manche Freude daran, andere in Angst und Schrecken zu versetzen? Warum wird ausgerechnet die ursprünglich gute Figur der Clowns ins Böse verkehrt? Was steckt hinter dem Phänomen der Angstlust und warum lieben viele den Nervenkitzel? Katharina Krutisch hat die Hintergründe der gruseligen Trends recherchiert.

Welche Bedeutung ist ihren Aussagen beizumessen? Warum werden andere Befragte in der Öffentlichkeit gar nicht zitiert? Etwa Miroslav, der sagt: „Ich liebe Österreich und bin dankbar, dass ich hier sein darf.“ Oder Erkan, der meint: „Wenn ich woanders bin, vermisse ich Wien“. Gemeinsam ist den Jugendlichen das Gefühl, in den Augen anderer niemals Österreicher zu sein, egal wie gut sie sich integrieren. Markus Stachl berichtet.

Palliativmedizin - Sterben in Würde

Maria Griemann sitzt im sogenannten „Wohnzimmer“ und blickt auf bunt gefärbte Weinstöcke am Rand von Wien.“Es ist wie in einem Hotel. Alle sind so nett hier und kümmern sich um mich", sagt die 66-Jährige. Ein Team aus Ärztinnen, PflegerInnen, SozialarbeiterInnen, eine Physiotherapeutin und eine Seelsorgerin bemühen sich, ihr hier ihren letzten Lebensabschnitt so qualitätsvoll und würdig wie möglich zu gestalten.