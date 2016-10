ZIB 2

Nach dem Beben ist vor dem Beben. Warum das für einige Regionen Italiens gilt, was man aus Beben lernen kann und wo in Europa Gefahren lauern, dazu ist Wolfgang Lenhardt (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, ZAMG) im Studio.

Wer sind die „Verteidiger Europas“?

Was war der rechte Kongress am Samstag in Linz: Rechts gegen links, die unten gegen die oben, …? Die ZIB 2 sucht Antworten.