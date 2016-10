Rosamunde Pilcher: Blüte des Lebens

Ellens Familienleben steht Kopf, als ihre berühmte Cousine Bridget in ihrer Heimatstadt auftaucht. Bridget ist nicht etwa nur zur Erholung hier, sie ist auch hinter Ellens Ehemann her. Ellens Tochter Vanessa ist begeistert von der attraktiven Verwandten, die sie ermutigt, in London zu studieren. Während Ellen in immer größere Verzweiflung stürzt, schmiedet Bridget Intrigen, um die Familie ganz auseinanderzubringen.



Koproduktion ZDF/ORF