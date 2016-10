Magische Allerheiligen im Pielachtal Magische Allerheiligen im Pielachtal

Allerheiligen, eine Zeit der Ruhe und des Gedenkens an die Verstorbenen. Ein alter Brauch ist der Allerheiligenstriezel, der den Patenkindern von ihren Taufpaten geschenkt wird. Das Pielachtal - oder im Volksmund "Dirndltal" - ist vor allem auch für seine Köstlichkeiten aus der roten Dirndl-Frucht sehr bekannt. Noch haben sich alte Strukturen und Traditionen im Pielachtal erhalten.

Allerheiligen und Allerseelen sind Tage, an denen sich die Familie trifft und sich gemeinsam an die Verstorbenen erinnert, die man vorher beim Grabgang besucht hat. Auch die Grabpflege ist eine wichtige Tradition. Zu Allerheiligen und Allerseelen können bereits die ersten Stiefmütterchen eingesetzt werden, damit das Grab im Frühjahr dann in voller Blütenpracht steht.

Damit die Gräber der Liebsten auch im Winter feierlich aussehen, werden traditionelle Allerheiligen-Gestecke hergestellt.