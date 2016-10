US-Wahl 16 ORF-Premiere: dok.film Ein Mann, ein Hund, ein Pickup - Auf der Suche nach Amerika

Ein Mann, ein Hund – so machte sich John Steinbeck 1960 zusammen mit seinem Hund Charley auf eine Reise durch ganz Amerika. Seine Erlebnisse verarbeitete der Nobelpreisträger in seinem Erlebnisbericht "Die Reise mit Charley", einem einzigartigen Dokument der Zeitgeschichte.

Ein halbes Jahrhundert später begibt sich der Schauspieler August Zirner in einem Dokumentarfilm von Catharina Kleber und Hannes Rossacher auf eine ähnliche Reise.

Zirner ist Amerikaner mit österreichischen Wurzeln, lebt aber seit 40 Jahren in Europa. Sein Geburtsland USA ist ihm fremd geworden.

Kurz vor der Präsidentschaftswahl wandelt er auf Steinbecks Spuren. Genau wie das literarische Vorbild versucht auch Zirner "die Seele Amerikas" zu ergründen. Und genau wie Steinbeck hat er in seinem Pickup eine Reisegefährtin dabei – die Mischlingshündin Betsy.

Zirner reist von New York bis San Francicso, trifft Freunde und Fremde, Waffenvernarrte und Bürgerrechtler, Arme und Reiche, Einwanderer und Polizisten, Arbeiter und Intellektuelle. Und er fragt sie und sich: Ist Amerika noch "the land of the free"?

Ist es noch das Sehnsuchtsland, in dem Menschen aus aller Welt auf das große Glück hoffen können? Was ist heute das Besondere an den USA? Und was beschäftigt die Menschen hier?

August Zirners Road-Trip durch die atemberaubend schönen Landschaften der USA ist eine spannende und immer wieder auch tiefsinnige Reise auf der Suche nach seinem, nach unserem Amerika.

Regie

Catharina Kleber und Hannes Rossacher