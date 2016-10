Natur im Garten Probieren geht über studieren

Biogärtner Karl Ploberger besucht in Kirchberg an der Pielach eine Gärtnerin, die sich als „Desperate Housewife“ bezeichnet und sich ihr Gartenwissen selbst angeeignet hat. Dafür hat Ulrike Gansch Gartensendungen angeschaut, Fachzeitschriften gelesen und durch Gespräche mit anderen Gartenliebhabern den Weg zu ihrem Garten gefunden. Sie selbst sagt, dass Gärtnern ihr Yoga ist, die Gummistiefel sind ihre Pumps.

In den ersten Jahren war sie mit der Hanglage überfordert - erst als die Kinder größer wurden, begann Ulrike Gansch mit der Neugestaltung der über 1000m² großen Fläche. Es wurden Staudenrabatte gepflanzt, Steinmauern errichtet und zahlreiche Sitzplätze geschaffen. Blatt- und Blühpflanzen werden so kombiniert, dass es nicht zu bunt wird und als Dekoration dienen Steine, Holzstücke und viele unterschiedliche Dinge vom Flohmarkt. Mit viel Kreativität werden diese in die Gesamtheit der Gartengestaltung eingebunden. Als ihre Lieblingspflanzen bezeichnet Ulrike Gansch Rosen, Funkien, Farne und Hortensien.

Im Gartenkalender ist Spätherbst, der Oleander kommt nun in einen gut gelüfteten, hellen Raum. Die Temperatur sollte 5-10°Celsius betragen, nicht vergessen zu gießen, aber ja nicht zu viel. Der Rasen kann noch einmal gemäht und das Laub entfernt werden. Im Gemüsegarten ist noch ein wenig zu tun und der Stammanstrich, der jetzt an den Obstbäumen angebracht wird, verhindert das Erwärmen der dunklen Stämme und schützt so vor Frostschäden.

Tulpen gehören zu den beliebtesten und wohl auch prächtigsten Frühjahrsboten.

Die Vielfalt an Arten und Sorten ist unglaublich, von den kleinen sogenannten botanischen Tulpen bis zu den großblumigen Formen. Tulpen lassen sich auch in Kübel gut ziehen und Karl Ploberger zeigt worauf es dabei ankommt.