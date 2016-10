Heimat Fremde Heimat

Von der Caritas betreut, wurde die Familie in die sogenannte Grundversorgung übernommen. In Kumberg werden sie von einer Gruppe engagierter Bürgerinnen und Bürger unterstützt, die Deutschkurse organisieren und versuchen, eine gelungene Integration zu ermöglichen. Nun soll die Familie Hamazeez Österreich verlassen und nach Kroatien abgeschoben werden. Doch viele Gemeindebewohner/innen wollen nicht tatenlos zusehen. Zoran Dobrić berichtet.

Viele von ihnen gehen nach Wien und bleiben dort auch nach Studienende. Sarah Rogaunig hat drei Kärntner Sloweninnen getroffen, die bereits seit einigen Jahren in der Bundeshauptstadt leben und in unterschiedlichen Bereichen tätig sind: Historikerin Marija Wakounig, ORF-Kulturredakteurin Katja Gasser und Regisseurin Andrina Mračnikar erzählen, wie sie ihre Zweisprachigkeit in der Großstadt leben und was ihnen der in diesen Tagen häufig erwähnte Begriff Heimat bedeutet.