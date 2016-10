Österreich-Bild aus dem Landesstudio Wien Die Fortschrittmacher. Leitbetriebe in Wien

Sie schaffen Arbeitsplätze, fördern wissenschaftliche Forschung und technologische Entwicklung, sichern die gesamtwirtschaftliche nationale Wertschöpfung: die 260 so genannten heimischen Leitbetriebe. Weit weniger augenscheinlich ist ihr "gesellschaftlicher Fußabdruck".

Anhand von vier Leitbetrieben wird verdeutlicht, wie weit ihr Einfluss reicht, welche Vorstellung von Zukunft in den Think Tanks von Unternehmen ihren Anfang nimmt, welchen Einfluss sie auf Freizeit und Familie, Bildung und Forschung, Stadtgefüge und Infrastruktur haben. Ein Film von Doris Hochmayr für das Landesstudio Wien