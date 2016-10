Vera. Das kommt in den besten Familien vor

Dagmar K. Raimund berichtet: "Ich war 16 als ich ihn zum ersten Mal sah. Er auch. Wir haben uns ineinander verliebt und waren von da an ein Paar. Sieben Jahre bis zur Hochzeit, 20 Jahre Ehe, zwei gemeinsame Söhne, eine Enkeltochter. Er war mein erster und einziger Mann, ich seine erste und einzige Frau. Doch dann kam die Scheidung. Ich hab inzwischen wieder einen Mann. Er auch." Dagmar und ihr Exmann sind mit ihren beiden neuen Partnern zu Gast.

Hotelière Dr. Elisabeth Bürgler kommt mit Familien- und Firmenmediatorin Dr. Manuela Mätzener. Das Problem war, sich von einem Traditionsunternehmen in 7. Generation zu trennen und somit auch von ihren Geschwistern. Wie sie ihr Glück wiedergefunden hat, erzählt sie bei Vera.

Unternehmer Flavio Sardo hat den von ihm so bezeichneten "Alptraum Scheidung" hinter sich gebracht. Ein Tatsachenbericht. Dazu kommt auch die bekannte Scheidungsanwältin und Mediatorin Dr. Kristina Venturini zu Wort.