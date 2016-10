Familie Sonnenfeld - Abschied von Oma

Die Sonnenfelds gewöhnen sich nur langsam an die berüchtigte Berliner Luft: Carlo soll in seinem neuen Job das Unmögliche möglich machen, und auch Tina, die überraschend eine Anstellung in einer Kanzlei findet, muss sich erst einmal beweisen. Gemeinsames Familienleben findet kaum noch statt, worunter vor allem Nico leidet. Nesthäkchen Tiffany hingegen zeigt in ihrer neuen Schule eine erstaunliche Bereitschaft zur Konfliktlösung, und ihre große Schwester Sarah begegnet einem neuen Schwarm.