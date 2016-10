Um Himmels Willen Neues Leben

Die Wahl zur Mutter Oberin geht in die letzte Runde. Aus beleidigtem Stolz sucht Wöller nach dunklen Punkten in Schwester Theodoras Vergangenheit und stößt tatsächlich auf Umstände, die ihre Kandidatur verhindern könnten. Da Baronin von Beilheim mit Wöllers Intrige nichts zu tun haben will, bleibt es ihm selbst vorbehalten, Schwester Theodora die Hiobsbotschaft zu überbringen. Derweil versucht Hanna den Angestellten eines Gartencenters zu helfen, die trotz schwarzer Zahlen bald ihre Jobs verlieren könnten.