ZIB

FBI-Untersuchung: Clinton zeigt sich gelassen / Erleichterung auf beiden Seiten nach CETA-Zustimmung / Rechter Kongress in Linz: Stinkbomben und Festnahmen / Intensivphase für BP-Wahlkampf beginnt / Spanien hofft auf neue Regierung / Schweden testet 6-Stunden-Arbeitstag/ Flugzeugbrand kurz vor Start in Chicago / Dylan nimmt Literaturnobelpreis an