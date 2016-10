Eco

Kampf ums Weiße Haus: die heimische Wirtschaft zittert mit

Wer in den nächsten Tagen zum amerikanischen Präsident gewählt wird, ist Herrin oder Herr über eine der mächtigsten Volkswirtschaften der Welt. Besonders folgenschwer wäre ein Sieg von Donald Trump. Der unberechenbare Kandidat will die Einfuhrzölle drastisch erhöhen. Das könnten dann zum Beispiel heimische Winzer, wie etwa die Familie Höpler treffen, die 40 Prozent ihrer Weine in die USA exportieren. Auch in der Start-up Szene befürchtet man negative Impulse. Das Silicon Valley lebt von Immigranten aus aller Welt, die Donald Trump nicht mehr im Land haben möchte. Einzig der Voestalpine Generaldirektor, Wolfgang Eder, der am Nationalfeiertag das Werk in Texas eröffnet will, ist sich sicher: beide Kandidaten werden zuerst an die Wirtschaft denken. Bericht: Sabina Riedl