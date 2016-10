heute konkret

Durch die Sendung führt Claudia Reiterer

Klimaschutzpreis 2016

Heute stellt Ernst Schwarz wieder einen weiteren nominierten Betrieb für den Klimaschutzpreis 2016 in der Kategorie "Gemeinden und Regionen" vor.

Leerstehende, verfallene Häuser im Ortszentrum, neue Siedlungen am Ortsrand mit großem Flächenverbrauch und dadurch hervorgerufenem Individualverkehr gibt es in vielen Orten. In Großriedenthal in NÖ zeigt der Energieberater Christoph Mehofer mit der Revitalisierung des Lösshofs, dass es auch anders geht.



Zwischen 18.30 und 20.00 Uhr können Sie telefonisch Ihrem Favoriten eine Stimme geben, oder Sie stimmen im Internet ab.





01 „energie.bewußt.götzis:“

0821 205 522 - 01 (€ 0,20/Anruf)



02 „Mustersanierung Volksschule“

0821 205 522 - 02 (€ 0,20/Anruf)



03 „weltweit 1. Freie Solarroute”

0821 205 522 - 03 (€ 0,20/Anruf)



04 „Lösshof - ökologisches Gesamtkonzept“

0821 205 522 - 04 (€ 0,20/Anruf)





HINWEIS:

Pro Telefonanschluss werden in der Zeit von 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr bis zu drei Anrufe gezählt. Ein Anruf kostet € 0,20.