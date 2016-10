heute leben

Durch die Sendung führt Verena Scheitz

Teuer und begehrt ,das ist die Trüffel, der exklusivste Speisepilz der Welt. Jetzt im Herbst pilgern kaufkräftige Feinschmecker nach Italien und nach Istrien, um Trüffelgerichte zu genießen. Doch auch in Kärntens Wäldern wachsen offenbar mehr Trüffel als bisher angenommen. Das haben Südkärntner Pilzexperten mit Hilfe von Trüffel-Spurhund Malno herausgefunden. Anders als in unseren Nachbarländern ist die Trüffel bei uns aber streng geschützt.

Erotische Dessous an knackigen Körpern, die heißesten Models der Fashion-Branche und die größten Musik-Stars.Seit über 15 Jahren ist die Modenschau von Victoria's Secret der sexy Hingucker in der Vorweihnachtszeit. Jetzt werden erste Details des diesjährigen Lingerie-Spektakels bekannt und wer kennt die Neuigkeiten besser als unsere Society-Expertin Isabella Großschopf.

Verabschiedungsschiff auf der Donau

Wer nicht in der Erde bestattet werden möchte, kann seine Letzte Ruhe im Wasser finden. In Linz an der Donau liegt ein besonderes Schiff vor Anker ein Bestattungsschiff. Wie das funktioniert und wo man da seine Letzte Ruhe finden kann, haben wir uns mit der Kamera angeschaut.Wer nicht in der Erde bestattet werden möchte, kann seine Letzte Ruhe im Wasser finden.