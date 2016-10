Die Reise ins Unbekannte

„Aufbruch in eine neue Welt“, der erste Teil der zweiteiligen „Universum History“-Serie „Der geheime Kontinent – Amerika vor Kolumbus“ von Cristina Trebbi, zeigt am Freitag, dem 28. Oktober, um 22.45 Uhr in ORF 2, wie Amerika vor Kolumbus aussah – und warum Europa auf Expansion setzte. Teil 2 folgt am Freitag, dem 04. November, um 22.45 Uhr in ORF 2.



1492 erreicht Christoph Kolumbus Amerika. Um diese Zeit leben etwa 100 Millionen Menschen in komplex organisierten Gemeinschaften in Nord- und Südamerika. Sie ernähren sich von selbst kultivierten Pflanzen und von den Tieren, die sie jagen. Flora und Fauna Nord- und Südamerikas sind im Rest der Welt zum Teil noch unbekannt. Mais und Kartoffeln etwa, aber auch der Truthahn sind in Europa noch nicht angekommen. 30 Millionen Bisons donnern durch die Prärie, Wälder erstrecken sich so weit das Auge reicht und die Flüsse sind voll mit Fischen. Die unterschiedlichsten Kulturen leben auf dem riesigen Kontinent – von den Inkas in den südamerikanischen Anden über die Pueblo-Kultur im Chaco Canyon im heutigen Bundesstaat New Mexiko bis hin zum Volk der Cahioka am Mississippi.