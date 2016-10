Gomorrha - Die Serie Poggioreale

Der schlimmste Fall ist eingetreten, den Don Pietro befürchtet hat: Mit einer großen Menge Drogengeld im Gepäck ist er der Polizei in die Hände gefallen und in Untersuchungshaft gewandert. Während der mächtige Mafioso vom Gefängnis aus seine Geschäfte zu regeln versucht, ist noch offen, ob sein Sohn Genny einen schweren Motorradunfall überleben wird. Tatsächlich erholt sich Genny schneller von seinen Verletzungen als gedacht. Mit Ciros Hilfe will er der hübschen Naomi beweisen, wieviel Einfluss er in Neapel hat.