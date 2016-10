Am Schauplatz Arbeiten um jeden Preis

Auch höhere Bildung schützt nicht zwingend vor Armut. Die Akademikerin Sabine Prokop verdient als Universitätslektorin für eine Vorlesung 410 Euro monatlich. Früher war es noch einfacher, mehr Aufträge an Land zu ziehen, um davon leben zu können, sagt sie. Sie hofft, dass sich doch noch was auftut, ansonsten muss sie von Freunden und Familie Geld ausborgen. Ihre finanzielle Situation zwingt sie bei Essen und Kleidung massiv zu sparen. Aber es gibt auch Jobs, für die sich offenbar keine ÖsterreicherInnen finden. Den Zuschlag bekommen dann andere. Der anerkannte syrische Flüchtling Wahid arbeitet jetzt als Küchenhilfe in einem Thalgauer Lokal in Salzburg. Er hat Glück, sein Chef Martin Greisberger zahlt gut. Greisberger glaubt, dass manche arbeitssuchenden ÖsterreicherInnen für gewisse Arbeiten zu bequem sind und lieber in der sozialen Hängematte liegen.