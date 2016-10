heute konkret

Durch die Sendung f├╝hrt Claudia Reiterer

Horrorclowns

Das Horroclown-Phänomän hat seinen Anfang in den 1980er-Jahren in den USA. In letzter Zeit hat sich dieses Phänomän stark ausgeweitet und immer mehr Clownsichtungen werden gemeldet. Fälle wurden bekannt, in denen von Horrorclowns auch Gewalttaten oder strafbare Drohungen ausgingen, oder es wurde Gewalt gegen Clowns ausgeübt. Ebenso sammelten sich Leute nach vermeintlichen Clownsichtungen zu einer Hetzjagd.

Was ist dran an diesen Horrorclowns? Das versucht heute Lisa Lind zu beantgworten.