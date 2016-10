STÖCKL.

Barbara Stöckl begrüßt im Nighttalk einen der populärsten Kabarettisten Deutschlands: Michael Mittermeier. Er gilt als Rockstar unter den deutschen Comedians. Mit viel Geist, politischen Spitzen und klugen Pointen begeistert der Bayer mit seinem aktuellen Programm „Wild“ auch das österreichische Publikum. In seinem Buch widmet sich der 50-Jährige all den Anfängen im Leben: als Mensch, als Mann, als Komiker und als Vater.



Nie aufhören anzufangen, so könnte auch das Credo von Moderatorin Vera Russwurm lauten. Seit wenigen Wochen läuft ihr neues Talkformat „Vera. Das kommt in den besten Familien vor“ im ORF-Programm. Seit Jahrzehnten gestaltet sie die heimische Fernsehlandschaft mit. Die einst studierte Medizinerin und Mutter von drei Töchtern gewährt nun in ihrem Bucherstling „Der Ameisenhaufen“ Einblicke in die Geschehnisse hinter den Kameras, der TV- und Medienwelt.



Ameisenhaufen sind auch Ille Gebeshuber nicht fremd, allerdings von einer ganz anderen Warte. Die Experimentalphysikerin ist eine der gefragtesten Expertinnen für Bionik. Sie beschäftigt sich mit der Frage, was wir aus der Natur für technische Anwendungen lernen können. Dazu hat die Steirerin sieben Jahre lang im Malaysischen Dschungel verbracht. Welche konkreten Lösungen für die großen Probleme der Menschheit stecken in der Natur?



Die Natur zu lesen, damit befasst sich auch der Meteorologe und Bergsteiger Karl Gabl. Seit Jahrzehnten liefert er Wetterprognosen für große Expeditionen und berühmte Bergsteiger auf der ganzen Welt. Wie viel Verantwortung steckt dahinter? Jetzt wird der Tiroler 70. und blickt auf die Wolken, von unten und immer noch von oben.