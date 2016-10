heute leben

Nachruf Andreas Fulter | Holz als Baustoff der Zukunft | Wirtschaftspaket | "Arbeiten um jeden Preis "- am Schauplatz | Futterbox -Sozialtafel für Tiere | Schädlinge im Herbst | Taschen aus Airbags | Liebevolle Gestecke zu Allerheiligen | Jamie Purviance trifft Adi Bittermann | Stargast: Marianne Sägebrecht

Durch die Sendung führt Vernea Scheitz

Nachruf Andreas Fulter

Er war Gitarrist bei den Kastelruther Spatzen, und dann auch mit seiner Solokarriere als Schlagersänger erfolgreich. Jetzt ist der Südtiroler Andreas Fulterer im Alter von 55 Jahren an einem Krebsleiden gestorben. Von seinen Fans hat er sich noch mit einem Brief verabschiedet und er schreibt: "Meine Seele lebt in meinen Liedern weiter".