Die Barbara Karlich Show Frauen sagen nie was sie meinen

Es ist ein, vor allem von Männern, oft strapaziertes Klischee, dass Frauen nicht sagen was sie meinen – doch was steckt dahinter? Ist es tatsächlich so, dass Frauen es bevorzugen Dinge zu umschreiben und direkte, klare Rede scheuen, oder wird, was sie sagen, oft von ihrem Gegenüber einfach nicht verstanden?

Günter, 62, Pensionist aus Wien, ist Vater von drei Töchtern. In Sachen Kommunkation mit dem weiblichen Geschlecht kennt er sich daher recht gut aus. Trotzdem versteht er manchmal einfach nicht, was Frauen wollen. "Als meine Frau letztens 'Tisch decken' gerufen hat, ist das nicht passiert, weil sich einfach niemand von uns angesprochen gefühlt hat." In diesem und vielen anderen Fällen wünscht sich Günter von den Damen mehr Klarheit in ihren Aussagen. "Im Grunde sind wir Männer aber selber schuld daran, dass wir die Frauen nicht verstehen. Früher war es so, das die Frauen gar nicht sprechen durften und alles gemacht haben , was der Mann wollte. Irgendwann haben die Frauen dann begonnen zu sprechen und die Männer waren heillos überfordert. Aber wir Männer sollten endlich lernen sie zu verstehen."