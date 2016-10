Schlemmerreise - Um die Welt Von L├╝ttich in die Ardennen

Werner Teufls Reise führt diesmal von Brüssel über das landschaftlich beeindruckende Gebiet der Wallonie bis in den südöstlichst gelegenen Teil Belgiens, die Ardennen. In Lüttich, dem wirtschaftlichen und kulturellen Mittelpunkt der Wallonie, macht er Halt im Restaurant 'Ouhés', das als Geheimtipp für die raffiniert-rustikale Küche der Region gilt. Zudem stellt Werner Teufl die sogenannten 'Weißblauen Belgier', eine außergewöhnliche Rinderrasse mit besonders zartem Fleisch, vor und lässt sich in das Geheimnis der klösterlichen Bierbraukunst einführen.