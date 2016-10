Heimat großer Töchter und Söhne

Bereits zum dritten Mal präsentiert die Sendung "Heimat großer Söhne und Töchter" Persönlichkeiten aus Österreich, die für ihr Land ganz Besonderes geleistet haben.

Die Palette reicht dabei von Lisa Kaltenegger aus Salzburg, die in den USA ihr eigenes Forschungslabor betreibt, um der Geschichte und Entstehung des Universums neue Geheimnisse zu entlocken. Wir lernen Annika Rücker kennen, eine Kalligrafin aus dem Weinviertel in Niederösterreich, die seit vielen Jahrzehnten die Urkunden gestaltet, die Nobelpreisträger/innen überreicht werden. Und wir bekommen Einblick in das bewegte Leben von Karl Schilcher aus Oberösterreich, einst Topmanager, heute Hüttenwirt.

3 Männer und 6 Frauen aus allen neun Bundesländern, die auf den verschiedensten Gebieten erfolgreich sind, sich auf ihre Art überdurchschnittlich engagieren - kurz gesagt: Geschichten zu erzählen haben.

Vorgestellt werden diese einzigartigen Portraits diesmal von Kerstin Polzer aus den ORF-Landesstudio Vorarlberg und Thomas Birgfellner aus dem Landesstudio Niederösterreich. Sie treffen einander in Salzburg, das ja heuer seine 200 Jahre währende Zugehörigkeit zu Österreich feiert, um uns von dort aus die Persönlichkeiten aus ganz Österreich näher zu bringen.